Ворначёв Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ворначёв Иван Константинович
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антонова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворначёв Василий Константинович
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никодорова Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворначёва Федосья Константиновна
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворначёв Пётр Константинович
Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно