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Ворначёв Константин Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ворначёв Иван Ильич

Мать: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ворначёв Иван Константинович

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антонова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворначёв Василий Константинович

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никодорова Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворначёва Федосья Константиновна

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворначёв Пётр Константинович

Мать ребёнка: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворначёва Варвара Андреевна

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