Ворначёва Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворначёва Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ворначёв Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ворначёв Константин Иванович

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кондакова-Савинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ворначёв Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Короткова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ворначёв Пётр Иванович

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пашкевич Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворначёва Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1882
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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