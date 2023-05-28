Ворначёва Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ворначёв Константин Иванович
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кондакова-Савинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ворначёв Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Короткова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пашкевич Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворначёва Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Ворначёв Иван Ильич
Смерть
1882