Ворначёв Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ворначёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ворначёв Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ворначёв Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ворначёва Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ворначёва Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ворначёва Матрона Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ворначёва Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ворначёв Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ворначёва Федосья Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ворначёва Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно