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Ворначёв Митрофан Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ворначёв Иван Ильич

Мать: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ворначёв Павел Митрофанович

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ворначёв Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ворначёва Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ворначёва Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ворначёва Матрона Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ворначёва Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ворначёв Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ворначёва Федосья Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ворначёва Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Ворначёва Анастасия Илларионовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворначёва Анастасия Илларионовна