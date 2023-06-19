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Ворначёва Мария Митрофановна
Ворначёва Мария Митрофановна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1888
Пол
Женский
Отец
Ворначёв Митрофан Иванович
1858 г.р.
Мать
Ворначёва (Лемакова) Анастасия Илларионовна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Ворначёв Митрофан Иванович
Мать:
Ворначёва Анастасия Илларионовна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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