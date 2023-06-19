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Ворначёв Иван Константинович
Ворначёв Иван Константинович
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1894
Дата смерти
1895
Пол
Мужской
Отец
Ворначёв Константин Иванович
1852 г.р.
Мать
Ворначёва Варвара Андреевна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Ворначёв Константин Иванович
Мать:
Ворначёва Варвара Андреевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1895
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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