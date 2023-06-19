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Ворначёв Иван Константинович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ворначёв Константин Иванович

Мать: Ворначёва Варвара Андреевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1895
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд