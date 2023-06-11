Ворначёв Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ворначев Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежова (Ворначёва) Домна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворначёва Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ворначёв Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лемакова (Ворначёва) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кузина (Ворначёва) Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1848