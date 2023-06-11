Ворначёв Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорначёв Илья Иванович

Ворначёв Илья Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ворначев Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова (Ворначёва) Домна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворначёва Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ворначёв Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лемакова (Ворначёва) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кузина (Ворначёва) Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.