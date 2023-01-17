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Селецкий Василий Иванович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Селецкий Иван Иванович

Мать: Селецкая Марфа Степановна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1803
Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
священник
Рождение ребёнка
1808

Сын: Восторгов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Меценатов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меценатов Флавий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Восторгов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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