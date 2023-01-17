Селецкий Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Селецкий Иван Иванович
Посвящение в духовный сан
1803
священник
Рождение ребёнка
1808
Сын: Восторгов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Меценатов Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Меценатов Флавий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Восторгов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно