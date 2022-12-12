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Селецкий Иван Иванович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

30.09.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Селецкий Иван Иванович

Мать: Селецкая Агрипина Тимофеевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1760 по 1811
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Дьякон (церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
1767

Сын: Селецкий Петр Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Селецкая Агния Ивановна

Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Селецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селецкая Марфа Степановна

Смерть
30.09.1815 ст.
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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