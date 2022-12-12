Селецкий Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти30.09.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Посвящение в духовный сан
С 1760 по 1811
Дьякон (церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Селецкая Агния Ивановна
Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Селецкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Селецкая Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1815 ст.