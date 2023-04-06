Селецкий Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиОколо 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Посвящение в духовный сан
Около 1740
пономарь (церковный приход Сельцо)
Бракосочетание
12.01.1741
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Селецкая Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Селецкая Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Селецкая Агрипина Тимофеевна
Смерть
Около 1797