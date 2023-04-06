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Селецкий Иван Иванович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Около 1797

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Селецкий Иван Григорьевич

Мать: Селецкая Марфа Алексеевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1740
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход Сельцо)
Бракосочетание
12.01.1741

Жена: Селецкая Агрипина Тимофеевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Селецкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Агрипина Тимофеевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Селецкая Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Селецкая Агрипина Тимофеевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1797
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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