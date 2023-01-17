Селецкая Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиМежду 1751 и 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Селецкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Селецкая Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Селецкий Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1756