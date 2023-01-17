Селецкая Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкая Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Между 1751 и 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Селецкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Селецкий Иван Григорьевич

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Селецкая Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Селецкий Иван Григорьевич

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Иван Григорьевич

Смерть
Между 1751 и 1756
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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