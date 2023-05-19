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Селецкий Петр Иванович

Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Селецкий Иван Иванович

Мать: Селецкая Марфа Степановна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1788
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Пономарь (церковный приход Сельцо), с 1808 г дьячок там же
Рождение ребёнка
1803

Сын: Селецкий Иван Петрович

Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Селецкий Федор Петрович

Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1807 ст.

Дочь: Селецкая Наталия Петровна

Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Курбская Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.

Сын: Селецкий Василий Петрович

Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селецкая Евфимия Васильевна

Смерть
После 1819
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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