Селецкий Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Селецкий Иван Иванович
Посвящение в духовный сан
1788
Пономарь (церковный приход Сельцо), с 1808 г дьячок там же
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1807 ст.
Дочь: Селецкая Наталия Петровна
Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Курбская Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.
Сын: Селецкий Василий Петрович
Мать ребёнка: Селецкая Евфимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1819