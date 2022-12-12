Курбская (Селецкая) Олимпиада Петровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
22.07.1828
Муж: не указан
муж Курбский Александр Андреевич ( дьячок , церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
21.05.1829 ст.
Сын: Курбский Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1830 ст.
Дочь: Курбская Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Курбский Семен Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1847 ст.
Сын: Курбский Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно