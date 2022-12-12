Курбская (Селецкая) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбская (Селецкая) Олимпиада Петровна

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Селецкий Петр Иванович

Мать: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.07.1828

Муж: не указан

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
муж Курбский Александр Андреевич ( дьячок , церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
21.05.1829 ст.

Сын: Курбский Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1830 ст.

Дочь: Курбская Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Курбский Семен Александрович

Отец ребёнка: не указан

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1847 ст.

Сын: Курбский Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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