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Курбский Семен Александрович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: Курбская Олимпиада Петровна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1865
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
псаломщик (церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Курбский Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Курбский Константин Семенович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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