Курбский Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Посвящение в духовный сан
Около 1865
псаломщик (церковный приход Сельцо)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Курбский Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Курбский Константин Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно