Курбский Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Курбский Семен Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1891
Жена: не указана
жена - Лариса Александровна (дочь псаломщика села Христорождественское на Черемхе Троицкого Александра Николаевича)
Рождение ребёнка
24.11.1891
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно