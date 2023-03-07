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Курбский Николай Семенович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Курбский Семен Александрович

Мать: не указана

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.02.1891

Жена: не указана

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
жена - Лариса Александровна (дочь псаломщика села Христорождественское на Черемхе Троицкого Александра Николаевича)
Рождение ребёнка
24.11.1891

Сын: Курбский Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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