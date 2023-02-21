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Селецкая Евфимия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Селецкий Иван Петрович

Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Селецкий Федор Петрович

Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1807 ст.

Дочь: Селецкая Наталия Петровна

Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Курбская Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.

Сын: Селецкий Василий Петрович

Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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