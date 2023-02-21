Селецкая Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1807 ст.
Дочь: Селецкая Наталия Петровна
Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Курбская Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.
Сын: Селецкий Василий Петрович
Отец ребёнка: Селецкий Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно