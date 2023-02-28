Восторгов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти13.08.1841 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Селецкий Василий Иванович
Мать: не указана
Образование
1832
Москва, город федерального значения Москва
магистр Московской духовной академии
Работа или профессия
С 1833
преподаватель Владимирской духовной семинарии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Восторгова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.08.1841 ст.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Восторгов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана