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Восторгов Александр Васильевич

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Место рождения

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

13.08.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Селецкий Василий Иванович

Мать: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Образование
1832
Москва, город федерального значения Москва
магистр Московской духовной академии
Работа или профессия
С 1833
Владимир, город Владимир, Владимирская область
преподаватель Владимирской духовной семинарии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Восторгова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
13.08.1841 ст.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Восторгов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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