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Восторгов Михаил Васильевич

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Место рождения

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Селецкий Василий Иванович

Мать: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Образование
1846
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Посвящение в духовный сан
1848
Васильевское, Тарасовская волость, Пошехонский уезд
священник
Рождение ребёнка
1849

Сын: Восторгов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Васильевское, Тарасовская волость, Пошехонский уезд
Посвящение в духовный сан
18.11.1854
Крутово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд
священник
Рождение ребёнка
1860

Сын: Восторгов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Крутово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Восторгов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Крутово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд
Посвящение в духовный сан
1871
Николо-Раменье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
священник
Смерть
Неизвестно
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