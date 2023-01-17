Восторгов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Селецкий Василий Иванович
Мать: не указана
Образование
1846
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Посвящение в духовный сан
1848
священник
Рождение ребёнка
1849
Сын: Восторгов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
18.11.1854
священник
Рождение ребёнка
1860
Сын: Восторгов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Восторгов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
1871
Николо-Раменье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
священник
Смерть
Неизвестно