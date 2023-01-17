Меценатов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти14.04.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Селецкий Василий Иванович
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
1838
священник
Образование
1838
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 1-го разряда
Рождение ребёнка
14.10.1839
Дочь: Меценатова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Меценатов Клавдий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Меценатов Илиодор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Меценатова Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
1858
Протоиерей, благочинный в Свято-Троицком соборе г.Пошехонья.. Состоял директором Пошехонского тюремного отделения
Награда
14.04.1904
награжден палицею
Смерть
14.04.1904