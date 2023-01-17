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Меценатов Петр Васильевич

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Место рождения

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

14.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Селецкий Василий Иванович

Мать: не указана

Борисоглебское, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Посвящение в духовный сан
1838
Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
священник
Образование
1838
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 1-го разряда
Рождение ребёнка
14.10.1839

Дочь: Меценатова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: не указана

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Меценатов Клавдий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Меценатов Илиодор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Меценатова Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1858
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Протоиерей, благочинный в Свято-Троицком соборе г.Пошехонья.. Состоял директором Пошехонского тюремного отделения
Награда
14.04.1904
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
награжден палицею
Смерть
14.04.1904
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