Баратынская (Энгельгардт) Анастасия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1804
Дата смерти15.03.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1804
Рождение ребёнка
14.03.1826
Дочь: Баратынская Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Бракосочетание
09.06.1826
Бракосочетание
09.06.1826
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1829
Сын: Баратынский Лёв Евгеньевич
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Баратынская Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Боратынская Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Баратынская Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
26.12.1834
Сын: Баратынский Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
26.11.1835
Сын: Боратынский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
11.09.1837
Дочь: Салтыкова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
28.08.1840
Дочь: Геркен Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович
Смерть
15.03.1860