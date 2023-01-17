Баратынская (Энгельгардт) Анастасия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратынская (Энгельгардт) Анастасия Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1804

Дата смерти

15.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1804

Отец: Энгельгардт Лёв Николаевич

Мать: Энгельгардт Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1826

Дочь: Баратынская Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Бракосочетание
09.06.1826

Муж: Баратынский Евгений Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.06.1826

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1829

Сын: Баратынский Лёв Евгеньевич

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Баратынская Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Боратынская Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Баратынская Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
26.12.1834

Сын: Баратынский Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
26.11.1835

Сын: Боратынский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1837

Дочь: Салтыкова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
28.08.1840

Дочь: Геркен Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Баратынский Евгений Абрамович

Смерть
15.03.1860
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