Баратынский Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1834
Дата смерти11.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1834
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Баратынская Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Геркен Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Толстая София Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Баратынский Лёв Дмитриевич
Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния