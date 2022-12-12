Баратынский Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаратынский Дмитрий Евгеньевич

Баратынский Дмитрий Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1834

Дата смерти

11.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1834

Отец: Баратынский Евгений Абрамович

Мать: Баратынская Анастасия Львовна

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Баратынская Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Геркен Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Толстая София Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Баратынский Лёв Дмитриевич

Мать ребёнка: Баратынская Софья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баратынская Софья Лукьяновна

Смерть
11.05.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close