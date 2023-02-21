Толстая (Боратынская) София Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
16.04.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Толстая Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Юматово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1891
Дочь: Толстая Мария Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: Толстая Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно