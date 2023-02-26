Толстая (Боратынская) София Дмитриевна
женский, родилась 1864
умерла Неизвестно
МатьБоратынская (Боборыкина) Софья Лукьяновна16.12.1840 г.р.
ОтецБоратынский Дмитрий Евгеньевич26.12.1834 г.р.
Супруги
Толстой Константин Георгиевич01.04.1864 г.р.
Дети
Толстая Любовь Константиновна1890 г.р.
Толстая Мария Константиновна30.11.1891 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1864
Бракосочетание
16.04.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Толстая Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Юматово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1891
Дочь: Толстая Мария Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: Толстая Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич
Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно