Толстая (Боратынская) София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Боратынская) София Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Боратынский Дмитрий Евгеньевич

Мать: Боратынская Софья Лукьяновна

Бракосочетание
16.04.1889

Муж: Толстой Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Толстая Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Юматово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1891

Дочь: Толстая Мария Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: Толстая Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно
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