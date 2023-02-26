Толстая (Боратынская) София Дмитриевна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Боратынская) София Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1864

умерла Неизвестно

Мать
Боратынская (Боборыкина) Софья Лукьяновна16.12.1840 г.р.
Отец
Боратынский Дмитрий Евгеньевич26.12.1834 г.р.
Супруги
Толстой Константин Георгиевич01.04.1864 г.р.
Дети
Толстая Любовь Константиновна1890 г.р.
Толстая Мария Константиновна30.11.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Боратынский Дмитрий Евгеньевич

Мать: Боратынская (Боборыкина) Софья Лукьяновна

Бракосочетание
16.04.1889

Муж: Толстой Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Толстая Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Юматово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
30.11.1891

Дочь: Толстая Мария Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: Толстая Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Толстой Константин Георгиевич

Рига, Rīga

Смерть
Неизвестно

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