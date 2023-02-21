Энгельгардт (Татищева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Татищева) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

14.11.1821

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1799

Муж: Энгельгардт Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Энгельгардт Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Энгельгардт Пётр Львович

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
20.09.1803

Сын: Энгельгардт Михаил Львович

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1804

Дочь: Боратынская Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Путята Софья Львовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

Смерть
14.11.1821
Рождение ребёнка
09.06.1826

Дочь: Энгельгардт Наталья Львовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич

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