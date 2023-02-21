Энгельгардт (Татищева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти14.11.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Энгельгардт Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1803
Сын: Энгельгардт Михаил Львович
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1804
Дочь: Боратынская Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Путята Софья Львовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич
Смерть
14.11.1821
Рождение ребёнка
09.06.1826
Дочь: Энгельгардт Наталья Львовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Лёв Николаевич