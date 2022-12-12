Путята (Энгельгардт) Софья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Энгельгардт Лёв Николаевич

Мать: Энгельгардт Екатерина Петровна

Бракосочетание
08.11.1837

Муж: Путята Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1838

Дочь: Путята Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1840

Дочь: Тютчева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Путята Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич

Смерть
1844
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