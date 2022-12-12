Путята (Энгельгардт) Софья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
10.09.1838
Дочь: Путята Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.11.1840
Дочь: Тютчева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Путята Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Путята Николай Васильевич
Смерть
1844