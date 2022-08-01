Тютчева (Путята) Ольга Николаевна
женский, родилась 30.11.1840, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 22.03.1920
ОтецПутята Николай Васильевич22.07.1802 г.р.
МатьПутята (Энгельгардт) Софья Львовна1811 г.р.
Супруги
Тютчев Иван Фёдорович30.05.1846 г.р.
Дети
Тютчева Софья Ивановна03.03.1870 г.р.
Тютчев Фёдор Иванович01.04.1873 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.04.1869
Рождение ребёнка
03.03.1870
Дочь: Тютчева Софья Ивановна
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1873
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
27.10.1876
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1879
Дочь: Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.03.1920