Тютчева (Путята) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчева (Путята) Ольга Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.11.1840

Дата смерти

22.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1840

Отец: Путята Николай Васильевич

Мать: Путята Софья Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.04.1869

Муж: Тютчев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
03.03.1870

Дочь: Тютчева Софья Ивановна

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Тютчев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
27.10.1876

Сын: Тютчев Николай Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1879

Дочь: Пигарёва Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.03.1920
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