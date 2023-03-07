Тютчева (Путята) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1840
Дата смерти22.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1840
Отец: Путята Николай Васильевич
Мать: Путята Софья Львовна
Бракосочетание
27.04.1869
Рождение ребёнка
03.03.1870
Дочь: Тютчева Софья Ивановна
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1873
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
27.10.1876
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
31.10.1879
Дочь: Пигарёва Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович
Смерть
22.03.1920