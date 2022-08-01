Тютчева (Путята) Ольга Николаевна 30.11.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тютчева (Путята) Ольга Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.11.1840, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 22.03.1920

Отец
Путята Николай Васильевич22.07.1802 г.р.
Мать
Путята (Энгельгардт) Софья Львовна1811 г.р.
Супруги
Тютчев Иван Фёдорович30.05.1846 г.р.
Дети
Тютчева Софья Ивановна03.03.1870 г.р.
Тютчев Фёдор Иванович01.04.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1840

Отец: Путята Николай Васильевич

Мать: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
27.04.1869

Муж: Тютчев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
03.03.1870

Дочь: Тютчева Софья Ивановна

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Тютчев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
27.10.1876

Сын: Тютчев Николай Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
31.10.1879

Дочь: Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тютчев Иван Фёдорович

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Смерть
22.03.1920

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