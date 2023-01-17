Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

31.10.1879

Дата смерти

09.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1879

Отец: Тютчев Иван Фёдорович

Мать: Тютчева Ольга Николаевна

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.06.1910

Муж: Пигарёв Василий Евгеньевич

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Пигарёв Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Муратова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Пигарёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1957
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