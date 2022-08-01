Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна
женский, родилась 31.10.1879, Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
умерла 09.11.1957
ОтецТютчев Иван Фёдорович30.05.1846 г.р.
МатьТютчева (Путята) Ольга Николаевна30.11.1840 г.р.
Супруги
Пигарёв Василий Евгеньевич08.07.1878 г.р.
Дети
Пигарёв Кирилл Васильевич31.03.1911 г.р.
Муратова (Пигарёва) Ольга Васильевна12.01.1913 г.р.Показать еще 1
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Рождение
31.10.1879
Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.06.1910
Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1911
Сын: Пигарёв Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Муратова (Пигарёва) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.08.1916
Сын: Пигарёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1957