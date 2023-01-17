Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.10.1879
Дата смерти09.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1879
Отец: Тютчев Иван Фёдорович
Мать: Тютчева Ольга Николаевна
Бракосочетание
02.06.1910
Рождение ребёнка
31.03.1911
Сын: Пигарёв Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Муратова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.08.1916
Сын: Пигарёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич
Смерть
09.11.1957