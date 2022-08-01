Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна 31.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пигарёва (Тютчева) Екатерина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.10.1879, Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

умерла 09.11.1957

Отец
Тютчев Иван Фёдорович30.05.1846 г.р.
Мать
Тютчева (Путята) Ольга Николаевна30.11.1840 г.р.
Супруги
Пигарёв Василий Евгеньевич08.07.1878 г.р.
Дети
Пигарёв Кирилл Васильевич31.03.1911 г.р.
Муратова (Пигарёва) Ольга Васильевна12.01.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1879

Отец: Тютчев Иван Фёдорович

Мать: Тютчева (Путята) Ольга Николаевна

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
02.06.1910

Муж: Пигарёв Василий Евгеньевич

Мураново, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Пигарёв Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Муратова (Пигарёва) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Пигарёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пигарёв Василий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
09.11.1957

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