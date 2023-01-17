Путята Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1802
Дата смерти29.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1837
Жена: Путята Софья Львовна
Рождение ребёнка
10.09.1838
Дочь: Путята Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Путята Софья Львовна
Рождение ребёнка
30.11.1840
Дочь: Тютчева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Путята Софья Львовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Путята Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Путята Софья Львовна
Смерть
29.10.1877
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен: Новодевичье кладбище, Москва, могила не сохранилась.