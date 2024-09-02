Путята Николай Васильевич
мужской, родился 22.07.1802
умер 29.10.1877, Москва, город федерального значения Москва
ОтецПутята Василий Иванович1780 г.р.
МатьПутята (Ефимович) Екатерина ИвановнаОколо 1790 г.р.
Супруги
Путята (Энгельгардт) Софья Львовна1811 г.р.
Дети
Путята Анастасия Николаевна10.09.1838 г.р.
Тютчева (Путята) Ольга Николаевна30.11.1840 г.р.Показать еще 1
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Рождение
22.07.1802
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
10.09.1838
Дочь: Путята Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1840
Дочь: Тютчева (Путята) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Путята Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна
Смерть
29.10.1877
Москва, город федерального значения Москва