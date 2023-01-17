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Путята Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1802

Дата смерти

29.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1837

Жена: Путята Софья Львовна

Рождение ребёнка
10.09.1838

Дочь: Путята Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Путята Софья Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1840

Дочь: Тютчева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Путята Софья Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Путята Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Путята Софья Львовна

Смерть
29.10.1877
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен: Новодевичье кладбище, Москва, могила не сохранилась.
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