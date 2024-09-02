Путята Николай Васильевич 22.07.1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Путята Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.07.1802

умер 29.10.1877, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Путята Василий Иванович1780 г.р.
Мать
Путята (Ефимович) Екатерина ИвановнаОколо 1790 г.р.
Супруги
Путята (Энгельгардт) Софья Львовна1811 г.р.
Дети
Путята Анастасия Николаевна10.09.1838 г.р.
Тютчева (Путята) Ольга Николаевна30.11.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802

Отец: Путята Василий Иванович

Мать: Путята (Ефимович) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
08.11.1837

Жена: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

Рождение ребёнка
10.09.1838

Дочь: Путята Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.11.1840

Дочь: Тютчева (Путята) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Путята Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Путята (Энгельгардт) Софья Львовна

Смерть
29.10.1877
Москва, город федерального значения Москва

Похоронен: Новодевичье кладбище, Москва, могила не сохранилась.

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