Геркен (Баратынская) Зинаида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геркен (Баратынская) Зинаида Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1840

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1840

Отец: Баратынский Евгений Абрамович

Мать: Баратынская Анастасия Львовна

Бракосочетание
1866

Муж: Геркен Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1867

Дочь: Геркен Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Геркен Пётр Иванович

Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1871

Дочь: Толстая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геркен Николай Иванович

Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович

Смерть
1916
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