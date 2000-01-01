Геркен (Баратынская) Зинаида Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1840
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1840
Бракосочетание
1866
Муж: Геркен Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1867
Дочь: Геркен Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Геркен Пётр Иванович
Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1871
Дочь: Толстая Анна Ивановна
Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Геркен Иван Петрович
Смерть
1916