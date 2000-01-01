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Геркен Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1866

Жена: Геркен Зинаида Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.03.1867

Дочь: Геркен Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Геркен Пётр Иванович

Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна

Рождение ребёнка
06.03.1871

Дочь: Толстая Анна Ивановна

Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геркен Николай Иванович

Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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