Геркен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
18.03.1867
Дочь: Геркен Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Геркен Пётр Иванович
Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.03.1871
Дочь: Толстая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Геркен Зинаида Евгеньевна
Смерть
Неизвестно