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Мочалов Сергей Васильевич

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

16.10.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Мочалов Василий Егорович

Мать: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Дочь: Мочалова Маланья Сергеевна

Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Дочь: Мочалова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: Мочалов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Прасковья Максимовна

Смерть
16.10.1901 ст.
Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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