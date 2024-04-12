Мочалов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти16.10.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Мочалов Василий Егорович
Мать: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.
Дочь: Мочалова Маланья Сергеевна
Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Дочь: Мочалова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Сын: Мочалов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1901 ст.