Мочалов Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти08.09.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Мочалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Мочалов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.
Сын: Мочалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Дочь: Мочалова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.
Дочь: Мочалова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Мочалов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.
Дочь: Коноплёва Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
20.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
21.03.1891 ст.
Дочь: Мочалова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мочалова Мария Семёновна
Смерть
08.09.1913 ст.