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Мочалов Василий Егорович

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

08.09.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мочалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Мочалов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.

Сын: Мочалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.

Дочь: Мочалова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.

Дочь: Мочалова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Мочалов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Дочь: Коноплёва Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1887 ст.

Сын: Мочалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1891 ст.

Дочь: Мочалова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Мария Семёновна

Смерть
08.09.1913 ст.
Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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