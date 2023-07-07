Мочалова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалова Мария Семёновна

Мочалова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мочалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Мочалов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.

Сын: Мочалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.

Дочь: Мочалова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.

Дочь: Мочалова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Мочалов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Дочь: Коноплёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1887 ст.

Сын: Мочалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1891 ст.

Дочь: Мочалова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close