Мочалова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Мочалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Мочалов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.
Сын: Мочалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Дочь: Мочалова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.
Дочь: Мочалова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Мочалов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.
Дочь: Коноплёва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
20.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Рождение ребёнка
21.03.1891 ст.
Дочь: Мочалова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Мочалов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно