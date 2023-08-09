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Мочалов Николай Васильевич

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Мочалов Василий Егорович

Мать: Мочалова Мария Семёновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.06.1899 ст.

Жена: Мочалова Анастасия Михайловна

Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.

Дочь: Мочалова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.

Сын: Мочалов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.

Дочь: Артеменко Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно