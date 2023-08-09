Мочалов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Мочалов Василий Егорович
Мать: Мочалова Мария Семёновна
Бракосочетание
07.06.1899 ст.
Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.
Дочь: Мочалова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.
Дочь: Артеменко Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Мочалова Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно