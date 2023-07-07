Мочалова Анастасия Михайловна
Место рожденияКривые Озёрки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения01.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Кривые Озёрки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1899 ст.
Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.
Дочь: Мочалова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.
Дочь: Артеменко Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно