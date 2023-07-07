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Мочалова Анастасия Михайловна

Место рождения

Кривые Озёрки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривые Озёрки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1899 ст.

Муж: Мочалов Николай Васильевич

Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.

Дочь: Мочалова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.

Сын: Мочалов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.

Дочь: Артеменко Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Мочалов Николай Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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