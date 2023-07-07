Мочалова Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.
Дочь: Мочалова Маланья Сергеевна
Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Дочь: Мочалова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Сын: Мочалов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952