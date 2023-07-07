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Мочалова Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Дочь: Мочалова Маланья Сергеевна

Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Дочь: Мочалова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: Мочалов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мочалов Сергей Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Сергей Васильевич

Смерть
1952