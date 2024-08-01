Бортников Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1890
Дата смерти18.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Крещение
19.02.1890
Восприемники: Деревни Заякинской крестьянин Алексей Иванов Заякин
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.
Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Байбородина (Бортникова) Пинна
Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария
Рождение ребёнка
19.10.1926
Сын: Бортников Петр
Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария
Рождение ребёнка
26.02.1935
Сын: Бортников Александр
Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария
Бракосочетание
30.10.1940
Смерть
18.02.1967
Ключи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь | острая сердечно-сосудистая недостаточность; общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно