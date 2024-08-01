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Бортников Иван Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

18.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Мать: Бортникова Дарья Николаевна

Крещение
19.02.1890
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Деревни Заякинской крестьянин Алексей Иванов Заякин
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.

Сын: Бортников Иван Иванович

Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Байбородина (Бортникова) Пинна

Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1926

Сын: Бортников Петр

Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1935

Сын: Бортников Александр

Мать ребёнка: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1940

Жена: Бортникова (Девятых) Ефросиния

Смерть
18.02.1967
Ключи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь | острая сердечно-сосудистая недостаточность; общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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