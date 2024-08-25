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Бортников Иван Иванович

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Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.02.1917 ст.

Дата смерти

05.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917 ст.

Отец: Бортников Иван Романович

Мать: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
26.02.1917 ст.
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Петр Евфимов Алыпов
Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Бортников Владимир Иванович

Мать ребёнка: (Шмакова) Стефанида Павловна

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: (Бортникова) Валентина

Мать ребёнка: (Шмакова) Стефанида Павловна

Развод
До 1948

Жена: (Шмакова) Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
26.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортникова (Константинова) Валентина

Бракосочетание
15.06.1949

Жена: Бортникова (Константинова) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Бортников Леонид

Мать ребёнка: Бортникова (Константинова) Валентина

Место жительства
13.01.1968
Смерть
05.10.1979
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Острая коронарная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Могила №14254

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