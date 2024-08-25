Бортников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1917 ст.
Дата смерти05.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917 ст.
Крещение
26.02.1917 ст.
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Петр Евфимов Алыпов
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Бортников Владимир Иванович
Мать ребёнка: (Шмакова) Стефанида Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: (Бортникова) Валентина
Мать ребёнка: (Шмакова) Стефанида Павловна
Развод
До 1948
Рождение ребёнка
26.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бортникова (Константинова) Валентина
Бракосочетание
15.06.1949
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Бортников Леонид
Мать ребёнка: Бортникова (Константинова) Валентина
Место жительства
13.01.1968
Смерть
05.10.1979
Причина смерти: Острая коронарная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Могила №14254