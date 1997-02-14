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Бортников Владимир Иванович

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Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.11.1935

Дата смерти

14.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935

Отец: Бортников Иван Иванович

Мать: (Шмакова) Стефанида Павловна

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Образование
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Образование
1955
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
по специальности техник-механик
Бракосочетание
11.01.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
27.08.1961

Сын: Бортников Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
14.02.1997
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Рак желудка (и пищевода) IV стадии
Похороны
Неизвестно
Болгары, Пермский муниципальный район, Пермский край
N 57.857571 E 55.866927

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