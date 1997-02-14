Бортников Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения24.11.1935
Дата смерти14.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
1955
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
по специальности техник-механик
Бракосочетание
11.01.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1961
Сын: Бортников Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.1997
Причина смерти: Рак желудка (и пищевода) IV стадии
Похороны
Неизвестно
Болгары, Пермский муниципальный район, Пермский край
N 57.857571 E 55.866927