Бортников Игорь
Место рождения
Дата рождения27.08.1961
Дата смерти28.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1961
Отец: Бортников Владимир Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Демобилизация
Неизвестно
майор
Рождение ребёнка
10.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2002
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Кардиомиопатия
Похороны
Неизвестно
Болгары, Пермский муниципальный район, Пермский край
N 57.857571 E 55.866927