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Бортников Игорь

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

27.08.1961

Дата смерти

28.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1961

Отец: Бортников Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Демобилизация
Неизвестно
майор
Рождение ребёнка
10.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.2002
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Кардиомиопатия
Похороны
Неизвестно
Болгары, Пермский муниципальный район, Пермский край
N 57.857571 E 55.866927

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