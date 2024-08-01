Байбородина (Бортникова) Пинна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байбородин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байбородин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Байбородина) Нина
Отец ребёнка: Байбородин Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно