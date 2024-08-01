Байбородина (Бортникова) Пинна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородина (Бортникова) Пинна

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Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Бортников Иван Романович

Мать: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байбородин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбородин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Байбородина) Нина

Отец ребёнка: Байбородин Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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