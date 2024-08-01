Бортникова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бортникова) Мария
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Бортников Яков
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1884
Дочь: Алыпова (Бортникова) Афанасия
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
19.11.1888
Дочь: (Бортникова) Екатерина
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1890
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Бортников Семен
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1901 ст.
Сын: Бортников Алексей Романович
Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович
ЦГАКО Ф. 237, О. 227, Д. 1078, лл. 20об-21.
Смерть
Неизвестно