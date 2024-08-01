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Бортникова Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бортникова) Мария

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Бортников Яков

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1884

Дочь: Алыпова (Бортникова) Афанасия

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Рождение ребёнка
19.11.1888

Дочь: (Бортникова) Екатерина

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Бортников Иван Романович

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Бортников Семен

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1901 ст.

Сын: Бортников Алексей Романович

Отец ребёнка: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
ЦГАКО Ф. 237, О. 227, Д. 1078, лл. 20об-21.
Смерть
Неизвестно

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