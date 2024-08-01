Алыпова (Бортникова) Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1884
Дата смерти03.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бортникова) Нина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алыпов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алыпов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алыпова) Мария
Отец ребёнка: Алыпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алыпова) Александра
Отец ребёнка: Алыпов Василий
Смерть
03.05.1965
Похороны
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область