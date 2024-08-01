Алыпова (Бортникова) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Бортникова) Афанасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1884

Дата смерти

03.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1884

Отец: Бортников (Шулепов) Роман Александрович

Мать: Бортникова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бортникова) Нина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алыпов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алыпов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алыпова) Мария

Отец ребёнка: Алыпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алыпова) Александра

Отец ребёнка: Алыпов Василий

Смерть
03.05.1965
Похороны
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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