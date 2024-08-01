Бортников Александр
Место рождения
Дата рождения26.02.1935
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1935
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Бракосочетание
1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2003
Похороны
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область