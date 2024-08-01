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Бортников Александр

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Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.02.1935

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1935

Отец: Бортников Иван Романович

Мать: Бортникова (Алыпова) Мария

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Бракосочетание
1958

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
Похороны
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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