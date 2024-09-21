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Бочкарев Александр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1912 ст.

Дата смерти

15.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912 ст.

Отец: Бочкарев Митрофан Архипов

Мать: Бочкарева Анна Антонова

деревня Подземлянная, Частинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1941

Дочь: Бузилова-Бочкарева Раиса Александровна

Мать ребёнка: Бочкарева-Петрянина Мария Степановна

Бракосочетание
30.10.1941

Жена: Бочкарева-Петрянина Мария Степановна

Смерть
15.05.1986
г. Пермь

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