Бочкарев Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1912 ст.
Дата смерти15.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.11.1912 ст.
Отец: Бочкарев Митрофан Архипов
Мать: Бочкарева Анна Антонова
деревня Подземлянная, Частинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1941
Дочь: Бузилова-Бочкарева Раиса Александровна
Мать ребёнка: Бочкарева-Петрянина Мария Степановна
Бракосочетание
30.10.1941
Смерть
15.05.1986
г. Пермь