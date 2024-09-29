Бочкарев Митрофан Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.11.1872 ст.
Отец: Бочкарев Архип Евстафьев
Мать: Саломония Иванова
Бракосочетание
14.02.1897 ст.
Жена: Бочкарева Анна Антонова
Бракосочетание
14.02.1897 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1898
Сын: Бочкарев Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Антонова
Рождение ребёнка
09.04.1900
Дочь: Бочкарева Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Антонова
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Бочкарева Наталья Митрофановна
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Антонова
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Бочкарев Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Антонова
Пастух д. Подземлянной МТФ Районная газетаНовая жизнь за 31.05.1959
Рождение ребёнка
21.11.1912 ст.
Сын: Бочкарев Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Антонова
деревня Подземлянная, Частинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно