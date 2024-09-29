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Бочкарева Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1865 ст.

Отец: Бочкарев Антон Ксенофонтов

Мать: Бочкарева Старицина Василиса Леонтьева

Пермская губерния, Оханский уезд, Частинская волость, деревня Подземлянная,
Бракосочетание
14.02.1897 ст.

Муж: Бочкарев Митрофан Архипов

Рождение ребёнка
16.07.1898

Сын: Бочкарев Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Бочкарев Митрофан Архипов

Рождение ребёнка
09.04.1900

Дочь: Бочкарева Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Бочкарев Митрофан Архипов

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Бочкарева Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Бочкарев Митрофан Архипов

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Бочкарев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Бочкарев Митрофан Архипов

Пастух д. Подземлянной МТФ Районная газетаНовая жизнь за 31.05.1959
Рождение ребёнка
21.11.1912 ст.

Сын: Бочкарев Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Бочкарев Митрофан Архипов

деревня Подземлянная, Частинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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