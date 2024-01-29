Поляков Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Павел Федорович
Мать: не указана
Образование
1824
Обучался в Пензенском духовном училище с 1816 по 1824
Образование
?.06.1830
Окончил Пензенскую семинарию в 1830 во 2 разряде (период обучения - 1826 - 1830)
Работа или профессия
01.09.1830
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Поступил в Камышинское духовное приходское училище 2-классным учителем
Бракосочетание
Около 1837
Жена: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Никольская (Полякова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Беляевская (Полякова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Полякова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.
Сын: Поляков Александр Иванович
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
12.05.1849 ст.
Дочь: Полякова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Полякова Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Полякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна
Смерть
До 1859