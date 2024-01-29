Поляков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Иван Павлович

Поляков Иван Павлович

Место рождения

Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Павел Федорович

Мать: не указана

Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Образование
1824
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Обучался в Пензенском духовном училище с 1816 по 1824
Образование
?.06.1830
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Окончил Пензенскую семинарию в 1830 во 2 разряде (период обучения - 1826 - 1830)
Работа или профессия
01.09.1830
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Поступил в Камышинское духовное приходское училище 2-классным учителем
Бракосочетание
Около 1837

Жена: Полякова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Никольская (Полякова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Беляевская (Полякова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Полякова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Поляков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.

Сын: Поляков Александр Иванович

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.05.1849 ст.

Дочь: Полякова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Полякова Евлампия Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Полякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Акимовна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
До 1859
Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.