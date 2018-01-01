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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1029Красный Яр, сл. каз.при р. Медведице.904051321872200Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
538. Красный Яр, слобода бывшая государственная, при реке Медведице, дворов 593, жителей 5690, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 2 церкви православных, шк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13775Красный Ярраб.посёлок50°42,0' с.ш.44°44,0' в.д.M-38-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18612157051рп Красный Яррабочий поселок