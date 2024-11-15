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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
808Самойловка (Три Острова), сл. каз.при рч. Терсе.6044122456485653Церквей православных 3. Училище. Ярмарок 2. Базар. Ветряных мельниц 210.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Самойловка (Три Острова), слобода бывшая государственная, при речке Терсе, дворов 1356, жителей 9593, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви прав Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Самойловка103246151422196606672513331сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13134Самойловкараб.посёлок51°11'с.ш.43°42'в.д.M-38-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63642151051рп Самойловкарабочий поселок