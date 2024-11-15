рабочий посёлок Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Самойловка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
808Самойловка (Три Острова), сл. каз.при рч. Терсе.6044122456485653Церквей православных 3. Училище. Ярмарок 2. Базар. Ветряных мельниц 210.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Самойловская волость
354. Самойловка (Три Острова), слобода бывшая государственная, при речке Терсе, дворов 1356, жителей 9593, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви прав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Самойловская волость
слобода Самойловка103246151422196606672513331сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
13134Самойловкараб.посёлок51°11'с.ш.43°42'в.д.M-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Самойловское городское поселение
63642151051рп Самойловкарабочий поселок

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