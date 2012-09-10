Гладцына (Томсина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладцына (Томсина) Вера Александровна

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Место рождения

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд

Дата рождения

16.08.1935

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Томсин Александр Степанович

Мать: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Бракосочетание
12.08.1961

Муж: Гладцын Сергей Борисович

Исполком Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся г.Ленинграда
Рождение ребёнка
28.09.1961

Сын: Гладцын Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Гладцын Сергей Борисович

СПб
Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Гладцына Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Гладцын Сергей Борисович

Смерть
2002
СПб, Кавалерградская 8-16
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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