Гладцына (Томсина) Вера Александровна
Место рожденияс.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Дата рождения16.08.1935
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Бракосочетание
12.08.1961
Исполком Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся г.Ленинграда
Рождение ребёнка
28.09.1961
Отец ребёнка: Гладцын Сергей Борисович
СПб
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Гладцына Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Гладцын Сергей Борисович
Смерть
2002
СПб, Кавалерградская 8-16
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора