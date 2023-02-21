Томсина (Степанова) Александра Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1891
Дата смерти05.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
д.Коколаврик Померанской волости , по Книге ЗАГС 1894 гр
Бракосочетание
20.01.1922
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1924
Сын: Томсин Николай Александрович
Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1927
Сын: Томсин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1929
Сын: Томсин Василий Александрович
Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Гладцына Вера Александровна
Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Александровна
Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович
Смерть
05.05.1939
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Причина смерти: Причина: концер печени (так написано),
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора