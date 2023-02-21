Томсина (Степанова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томсина (Степанова) Александра Степановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1891

Дата смерти

05.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
д.Коколаврик Померанской волости , по Книге ЗАГС 1894 гр
Бракосочетание
20.01.1922

Муж: Томсин Александр Степанович

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1924

Сын: Томсин Николай Александрович

Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Томсин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1929

Сын: Томсин Василий Александрович

Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Гладцына Вера Александровна

Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Александровна

Отец ребёнка: Томсин Александр Степанович

Смерть
05.05.1939
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Причина смерти: Причина: концер печени (так написано),
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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